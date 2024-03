Bekanntes Café am Schlossberg in Quedlinburg öffnet nach Renovierungsarbeiten wieder. Wer der neue Betreiber ist und was die Gäste hier erwartet.

Neustart im Quedlinburg: Wer Betreiber des „Cafés am Finkenherd“ ist und was Gäste erwartet

Quedlinburg/MZ. - In der Küche wird schon probegekocht, um Rezepte zu verfeinern; in den Sanitäranlagen laufen letzte Malerarbeiten, in den Gasträumen werden die Möbel aufgestellt ... „Wir sind gerade wie ein kleiner bunter Ameisenhaufen“, sagt David Thom. „Ich bin glücklich, dass das Team so fleißig ist, dass wir so viel Unterstützung durch die Familien und Freunde haben. Sonst wären wir noch nicht so weit.“