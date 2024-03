Zusammen mit der niederländischen Band The Country Wings organisiert Nicole Schumacher von der Harzer Schlemmerbaude in Neudorf ein Festival: „Harz goes Country“. Was Besucher erwarten können.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Neudorf/MZ. - „Ich wollte schon immer ein Festival machen in Eigenregie, aber irgendwie ist es nie dazu gekommen, es hat sich einfach nicht ergeben“, sagt Nicole Schumacher, „also bis jetzt.“ Denn vom 30. Mai bis 1. Juni heißt es „Harz goes Country“. Und zwar auf dem Festplatz in Neudorf an der Hauptstraße. „Und praktisch ist auch, dass der Campingplatz ganz in der Nähe ist“, sagt sie und meint den Ferienpark Birnbaumteich. Denn die Besucher, da ist sie sich sicher, werden gewiss nicht nur aus der Region kommen.