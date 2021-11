Neuer Briefkasten für den Markt in Quedlinburg ist wieder aufgestellt

Von Petra Korn - Der Ersatz ist jetzt da: Im Quedlinburger Hoken, direkt neben dem Haus des Boulevard-Cafés, ist ein neuer Briefkasten aufgestellt worden. Der zuvor am Haus Markt 5 stehende Kasten war weggenommen worden, als die Sanierung des denkmalgeschützten Fachwerkgebäudes begonnen hatte.

Dass Ersatz kommen werde, hatte Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU) bereits in der Stadtratssitzung in Aussicht gestellt. Die Verwaltung sei schon aktiv gewesen, hatte er auf einen Hinweis von Susan Sziborra-Seidlitz (Grüne) erklärt. Die Stadträtin hatte angeregt, sich bei der Deutschen Post um einen Ersatz zu bemühen. Der Briefkasten sei zum einen wichtig für die Bürger; aber es gebe auch von Touristen häufig die Frage, wo diese ihre Post einwerfen könnten. Die Bauverwaltung sei bereits unterwegs gewesen, sagte der Oberbürgermeister, der als neuen Standort in der Ratssitzung einen Platz direkt neben dem Rathaus in der Breiten Straße ankündigte.

Wie Stadtsprecherin Sabine Bahß sagte, sei dann aber im weiteren Verlauf vom Oberbürgermeister selbst der Hinweis gekommen, dass in diesem Bereich in der Breiten Straße in der Adventszeit immer der Sanitärcontainer aufgestellt werde. Weshalb noch einmal nach einem anderen Standort geguckt - und dieser neben dem direkt an der Ecke Markt/Hoken gelegenen Café gefunden wurde.