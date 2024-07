Kinder können in Harzgerode jetzt ihren Nähmaschinen-Führerschein machen. Elke Stammberger bietet verschiedene Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene an.

Harzgerode/MZ. - Ob Kleider, Taschen oder Accessoires: Selbstgemachtes liegt im Trend. Elke Stammberger aus Harzgerode weiß das. Ihr Schöne-Dinge-Lädchen, ein Selbstbedienungsladen mit Kasse des Vertrauens, in der Bergstadt 18 läuft. Und auch darüber hinaus kann sie sich nicht über mangelnde Aufträge beklagen. Jetzt will sie zeigen, dass Nähen kein Hexenwerk ist. Und so bietet sie Kurse an: Anfängerkurse für Kinder ab acht Jahren und Erwachsene, aber auch anspruchsvolle Fortgeschrittenenkurse. Die ersten beiden finden noch in den Ferien statt. Anfänger bekommen nach Abschluss des Kurses einen Nähmaschinen-Führerschein.