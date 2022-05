Nach Umgestaltung ist der Jüdische Friedhof in Quedlinburg am Jahrestag der Reichspogromnacht wiedereröffnet worden

Was die Ballenstedter Bildhauerin Esther Brockhaus installiert hat.

Der Jüdische Friedhof in Quedlinburg ist nach umfangreicher Umgestaltung wieder eröffnet worden.

Quedlinburg/MZ - „Tod, Hass, Mord und Gewalt führen uns heute hier zusammen“, begrüßt Pfarrer Tobias Gruber die Umstehenden. Rund 60 sind es, die am späten Dienstagnachmittag zum Gedenken an die Gräuel der Novemberpogrome von 1938 auf dem Jüdischen Friedhof an der Zwergkuhle zusammengekommen sind. Die Zusammenkunft markiert zugleich die Wiedereröffnung des Friedhofs als Mahnmal nach umfangreicher Umgestaltung durch die Initiative Jüdischer Friedhof Quedlinburg im vergangenen Jahr.