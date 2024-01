Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Landkreis Harz. - Ob ein Snack in der Mittagspause oder Schlemmen am Geburtstag: Wie teuer wird das Essengehen im Harz? Zum Jahresbeginn ist die Mehrwertsteuer für Speisen in Restaurants und Cafés wieder auf 19 Prozent gestiegen. Drehen Gastronomen in Halberstadt, Wernigerode und Quedlinburg deshalb an der Preisschraube?