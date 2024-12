Harzkreis. - Der Quedlinburger Weihnachtsmarkt ist frühzeitig beendet. Damit reagiert die Welterbestadt am Freitagabend, 20. Dezember, auf den Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt wenige Stunden zuvor. Nach ersten Informationen der Behörden sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen, mehrere Dutzend wurden teils schwer verletzt. Wie sieht es in Halberstadt, Wernigerode und Thale aus?

„Aus Solidarität mit den Opfern und zur Sicherheit aller Beteiligten hat der Veranstaltungsstab entschlossen, den Quedlinburger Weihnachtsmarkt Samstag nicht wieder zu öffnen“, heißt es aus Quedlinburg. Die Besucher werden um Verständnis gebeten, dass nicht einfach zum normalen Tagesgeschäft übergegangen werden könne.

In Wernigerode steht ein ähnlicher Schritt zur Debatte. „Wir haben heute aus pietätsgründen die Weihnachtsdisco im Rathausinnenhof abgesagt. Wir sind sehr betroffen. Unsere Gedanken sind in Magdeburg“, teilt Wernigerodes Tourismuschef Andreas Meling am späten Freitagabend mit.

Wie es mit dem Weihnachtsmarkt und dem anschließenden Wintermarkt weitergehen soll, stehe noch nicht fest. Die Sicherheitslage werde am Samstagmorgen in Abstimmung mit der Stadtverwaltung bewertet, dann falle die Entscheidung. Am Rathaus werde in jedem Fall eine Trauerbeflaggung erfolgen.

In der Harzer Kreisstadt bleiben die Verkaufsstände definitiv zu, die Karussells ausgeschaltet. "In enger Abstimmung mit der Stadt Halberstadt haben wir uns dazu entschlossen, den Halberstädter Weihnachtsmarkt zunächst am Samstag zu schließen", teilt Organisator Jens Ganso mit. Die Sicherheit der Bürger und Besucher habe Priorität. "Wir sind mit unseren Gedanken bei den Opfern und den Angehörigen des furchtbaren Anschlags."

Auch der Weihnachtsmarkt in Thale wird abgebrochen, teilt die Stadt Thale mit. Der Weihnachtsmarkt war am Freitag gestartet und sollte bis Sonntag gehen. "Die Stadt Thale spricht an dieser Stelle ihr Beileid und Mitgefühl aus und ist in Gedanken bei den Opfern und Angehörigen des furchtbaren Anschlags in der Landeshauptstadt", heißt es auf Facebook von der Verwaltung.