Kaum wurden die schönsten Frauen des Landes bei der „Miss Deutschland“-Wahl in Wernigerode gekrönt, gibt es Vorwürfe gegen das Format. Was sagt der Veranstalter dazu?

Abgekartet und nicht mehr zeitgemäß? Kritik an „Miss Deutschland“-Wahl in Wernigerode

Celina Weil ist am Samstag in Wernigerode zur "Miss Deutschland" gekrönt worden.

Wernigerode. - Während sich die Gewinnerinnen der Wahl zur „Miss Deutschland“ und „Mrs. Deutschland“ noch über ihren Sieg freuen, hagelt es Kritik an dem Wettbewerb, der am Samstag, 2. März, in Wernigerode stattfand.