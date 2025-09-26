Zukunft für die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) Millionen für Rettung der HSB – aber was ist mit Schulen und Straßen im Harzkreis?
Gesellschafter und Aufsichtsrat haben die Weichen für Millionen-Investitionen in die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) gestellt. Landrat Thomas Balcerowski will auch Sondervermögen des Bundes nutzen. Doch was wird dann aus den geplanten Investitionen in die Bildungslandschaft.
Aktualisiert: 26.09.2025, 18:03
Landkreis Harz. - Veranschlagte 800 Millionen Euro bis zum Jahr 2045, konkrete Investitionsplanungen über 340 Millionen Euro bis 2036, dazu das Sondervermögen über allein 68 Millionen Euro für den Landkreis Harz: Es sind atemberaubende Zahlen, mit denen die Verantwortlichen im Harzkreis sowie bei der Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB) aktuell hantieren.