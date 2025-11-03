Der Name Bussenius ist weit über die Harzregion bekannt. Zogen die Brüder Matthias und Michael Bussenius doch mit verschiedenen Tiershows über die Lande. Seit fünf Jahrzehnte ist Michael Bussenius immer noch als Zootierpfleger tätig. Warum aufzuhören keine Option für ihn ist.

Der Halberstädter Michael Bussenius ist seit 50 Jahren als Zootierpfleger tätig. Als Rentner arbeitet er dennoch weiter, leitet den Westerhäuser Tierpark (Landkreis Harz). Hier füttert er Kattas.

Halberstadt/Westerhausen. - Michael Bussenius bricht ein kleines Stückchen von der Banane. Vorsichtig, ganz sanft frisst ein Katta das Leckerli vom Finger. Drei Besucherinnen verfolgen am Zaun, was der Leiter des Westerhäuser Tierparks hier tut. Sofort kommt Bussenius mit den Gästen aus Halle und Fehmarn ins Gespräch. So mag er es - Mensch und Tier nahe beieinander. „Das macht meinen Beruf doch erst so besonders.“ Er muss es wissen - übt er den doch schon seit 50 Jahren aus.