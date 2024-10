Meisdorf/Ballenstedt. - Ein bislang unbekannter Täter hat am 15. Juni mehrere Geldbörsen auf einem Golfplatz in Meisdorf geklaut. Laut Polizei befanden sich in den Portemonnaies neben hunderten Euro Bargeld drei EC-Karten, mit welchen der Tatverdächtige am gleichen Tag gegen 14 Uhr versuchte, in der Sparkasse Ballenstedt Geld abzuheben.

Dies ist der Verdächtige im Harz. Foto: Polizei

Der Mann wird zur Tatzeit wie folgt beschrieben:

dunkle Haare

weiße Oberbekleidung

dunkle Sweatjacke der Marke "Emporio Armani" mit auffälliger weißer Aufschrift

dunkles Basecap

Turnschuhe

OP-Maske

Der auf den Bildern dargestellte Mann steht im dringenden Verdacht, diese Tat begangen zu haben, heißt es weiter.

Der mutmaßliche Täter in der Sparkassen-Filiale in Ballenstedt Foto: Polizei

Das Polizeirevier Harz in Halberstadt erbittet Hinweise unter der Telefonnummer 03941/674293.