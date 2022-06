Mehr Geld für Quedlinburger Feuerwehren

Quedlinburg/MZ - Das an mehreren Stellen brennende Feuer ist mit einer enormen Hitze verbunden, der dichte Rauch macht es so gut wie unmöglich, etwas zu sehen. Vorsichtig erkunden die Kameraden der freiwilligen Feuerwehren Quedlinburg und Gernrode die Lage, als es mehrfach über ihren Köpfen zu Rauchgasdurchzündungen kommt. Es ist eine sogenannte Realbrandausbildung für die 18 Frauen und Männer. Bei dieser Schulung mit echtem Feuer, die sie bei der BOS112 Risc-Management GmbH in Bernburg absolvieren, trainieren die Einsatzkräfte, solche Ereignisse zu erkennen, zu bekämpfen und sich selbst zu schützen.

