Medizinische Versorgung: Neues zentrales Krankenhaus für den Harzkreis geplant

Die Krankenhauslandschaft im Harzkreis steht möglicherweise vor gravierenden Umbrüchen. Die Leitung des Harzklinikums hat sich für einen Krankenhaus-Neubau an zentraler Stelle im Harzkreis ausgesprochen. Welche Vorteile sie darin sieht und was der Klinikbetreiber Ameos dazu sagt.

Harzkreis - „Ja, ein Klinikneubau am Pfeifenkrug ist unser Wunsch.“ Mit diesen Worten hat Tom Koch, seines Zeichens Sprecher des Harzklinikums, ein der Volksstimme vorliegendes Papier einer Klausurtagung der Krankenhausleitung inhaltlich bestätigt. Punkt eins darin ist nicht weniger als ein Paukenschlag:

Die Kliniklandschaft im Harzkreis könnte – werden derartige Neubau-Überlegungen mittelfristig tatsächlich umgesetzt – vor gravierenden Umbrüchen stehen.

Kernwunsch im Papier der Chefärzte und Klinikchefs ist jener Neubau, der an zentraler Stelle relativ mittig im Harzkreis favorisiert wird. Im Bereich Pfeifenkrug/Heimburg und damit mit bester Anbindung an die Autobahn 36 sollte demnach ein neues Krankenhaus zur stationären Versorgung der Harzer entstehen.

Drei Gründe für Neubau eines Zentral-Klinikums

Pläne, die Landrat Thomas Balcerowski als Aufsichtsratsvorsitzender der kommunal getragenen Harzklinikum Dorothea Christiane Erxleben GmbH ausdrücklich befürwortet. Aus letztlich drei Hauptgründen, wie der CDU-Politiker auf Anfrage erklärt.

So sei die Zahl der Einwohner im Harzkreis rückläufig – von aktuell etwa 210.000 auf prognostizierte 180.000 im Jahr 2030. „Damit verbunden ist ein Rückgang von stationärem Behandlungsbedarf. Dieser Rückgang wird forciert durch den bundesweiten Trend hin zur ambulanten medizinischen Versorgung.“ Jene Fokussierung auf Ambulantisierung habe Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) erst dieser Tage erneut unterstrichen.

Personal: Situation bei Ärzten und Pflegern immer prekärer

Punkt drei, so Balcerowski, sei die immer gravierendere personelle Situation. „Wir können – das ist einfach die Realität – in der jetzigen Struktur künftig nicht mehr alle medizinischen Dienste und Leistungen 24 Stunden an sieben Tagen pro Woche in Wernigerode, Quedlinburg und Halberstadt vorhalten.“

Deshalb hätten schon im Jahr 2020 Gutachter für eine stärkere Konzentration plädiert. Diesen Gedanken hätten nun sowohl Klinikleitung und Chefärzte in ihrer Klausur als auch der Aufsichtsrat des Harzklinikums jeweils einstimmig als Zielstellung formuliert, bestätigt Balcerowski entsprechende Informationen der Volksstimme.

Bereits in jenem Gutachten sei der Standort Pfeifenkrug ins Spiel gebracht worden. Der Vorteil: Dieser zentrale Punkt sei für 70 Prozent der Einwohner des Harzkreises per Rettungswagen binnen 20 Minuten erreichbar.

Neues Krankenhaus nur mit Förderung möglich

Wenn es denn gelingt, jene Wünsche und Visionen – mehr sind es laut Kliniksprecher Koch bislang nicht – tatsächlich in die Phase der Realisierbarkeit zu bringen. Und hier setzt auch Balcerowski klare Eckdaten. Eine neue Harzer Akut-Klinik mit aktuell veranschlagten 600 bis 800 Millionen Euro Investitionsvolumen sei nur mit flankierender Förderung realistisch. Zudem bedürfte es Nachnutzungskonzepten für die existierenden kommunalen Häuser in Quedlinburg, Wernigerode und Blankenburg.

Wobei hier aus Sicht der Mediziner klare Nutzungsoptionen für jene ambulanten Angebote bestünden, so der Aufsichtsratschef. Soll heißen: Die ambulante Knie-OP in Quedlinburg oder Wernigerode, der komplizierte internistische Eingriff mit stationärer Betreuung am Pfeifenkrug.

Ameos kein Partner für eine Kooperation

Was letztlich – mit Blick auf die Nähe zu Halberstadt – die Frage einer Kooperation mit dem dort etablierten Ameos-Klinikum zumindest stellen würde. Ameos-Regionalgeschäftsführer Freddy Eppacher hat, wie er bestätigt, Kenntnis von den Überlegungen im Harzklinikum. Kooperationsbedarf sehe er aktuell jedoch nicht.

Im Gegenteil: Ameos Halberstadt sei „als der Schwerpunktversorger des Harzkreises“ zukunftsfähig aufgestellt, so Eppacher. Zudem sei Halberstadt in der Versorgungsregion Ameos-Ost unverzichtbarer Bestandteil der Zukunftsstrategie. „Künftig wird in Halberstadt in Kooperation mit der Josip-Juraj-Strossmayer-Universität Osijek ärztlicher Nachwuchs für die gesamte Ameos-Gruppe praktisch ausgebildet werden“, erinnert Eppacher an die Campus-Pläne der Ameos-Gruppe.

Landrat will Ameos als Partner haben

Die wiederum die Kreisverwaltung und er persönlich unterstützten, wie Landrat Balcerowski betont. Die jetzigen Überlegungen in Richtung eines neuen Zentralklinikums würden unabhängig einer etwaigen Kooperation mit Ameos in jedem Fall vorangetrieben, stellt der CDU-Politiker klar. Er würde Ameos gleichwohl gern mit im Boot haben, denn „erst mit Ameos macht das alles richtig Sinn“.

Eppacher wiederum ist hier zurückhaltend und erteilt etwaigen Rückzugsszenarien von Ameos aus dem Harzkreis eine klare Abfuhr: Sollten sich in einzelnen Bereichen Kooperationsmöglichkeiten anbieten, sei man zu Gesprächen mit Partnern in der ambulanten und stationären Versorgung bereit. „Dies stellt allerdings die Zukunftsfähigkeit und Aufrechterhaltung unserer Ameos-Einrichtungen nicht in Frage.“

Ameos und Harzklinikum mit zusätzlichen Ausgaben in Millionenhöhe konfrontiert

Wobei Eppacher jüngst mit Blick auf die Kliniken der Ameos-Ost-Gruppe von finanziellen Herausforderungen berichtet hatte. In diesem und im kommenden Jahr sehe man sich mit Mehrausgaben in Höhe von 16 Millionen Euro konfrontiert, die einnahmeseitig nicht kompensiert werden könnten.

Ähnlich schwierig, räumt Balcerowski ein, sei die Situation im Harzklinikum. Hier habe der Kreis nach einem entsprechenden Votum des Kreistags eine Kreditbürgschaft über rund zwölf Millionen Euro übernommen.

Konzentration der medizinischen Fachdiszplinen sorgt für Kritik und Unmut

Zuletzt hatte das Harzklinikum in den vergangenen Monaten mit Spezialisierungen an den Standorten Wernigerode und Quedlinburg für öffentliche Diskussionen gesorgt. So sind Frauen- und Geburtsklinik nunmehr in Wernigerode konzentriert.

Letztlich sei auch das Folge einer notgedrungenen Konzentration, weil die personellen Ressourcen nicht ausreichten, um stets genügend Personal an beiden Standorten vorzuhalten, erklärt Balcerowski. Weil ambulante Angebote an beiden Orten jedoch etabliert seien, sei das kein Drama, aber eben auch nicht der Idealfall. „Der Idealfall ist ein Klinikum mit allen Fachdisziplinen an einem Standort. Weil das an einem neuen Zentral-Krankenhaus möglich wäre, spräche auch das für einen solchen Neubau“, so der Landrat.