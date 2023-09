Blick in die Produktionshalle von Linamar Valvetrain in Warnstedt: Der Auto-Zulieferer beschäftigt 130 Mitarbeiter im Thalenser Ortsteil.

Warnstedt/MZ - Vor reichlich sechs Monaten vollzog Sascha Laurisch vom Automobilzulieferer Linamar Valvetrain aus Warnstedt gemeinsam mit Thales Bürgermeister Maik Zedschack (CDU) den ersten Spatenstich für eine neue Logistikhalle. Inzwischen steht das Gebäude, die Firma feierte darin sogar schon ihr Sommerfest. Am Rande des Dorfes entwickelt sich seit zehn Jahren erfolgreich einer von mittlerweile neun Standorten des familiengeführten kanadischen Unternehmens in Deutschland.

„Bei uns arbeiten derzeit 130 Mitarbeiter vornehmlich in der Produktion von Nockenwellen für namhafte Firmen in der Automobil-Branche“, erläutert Ronny Blockus, HR-Manager bei Linamar Valvetrain. Sie kommen zu mehr als 70 Prozent aus der Region zwischen Quedlinburg und Thale. „Auch wenn wir noch etwas unterm Radar fliegen und unser Bekanntheitsgrad erst langsam wächst, viele Mitarbeiter schätzen unsere flachen Strukturen, das attraktive Arbeitsumfeld und eine Bezahlung, die sich hinter der niedersächsischer Arbeitgeber in der Branche nicht verstecken muss.“

Kampf um Mechatroniker in Harzer Wirtschaft

Blockus kündigt an, dass das Unternehmen mit der Industrie- und Handelskammer derzeit die Voraussetzungen schafft, um ab 2024 selbst auszubilden. „Beim Unternehmertag der Wirtschaft von Thale, an dem vor Kurzem 58 Firmen teilnahmen, haben wir auch mit anderen Unternehmen über die Probleme bei der Suche nach geeigneten Fachkräften geredet und unsere Produktion vorgestellt.“ So klage die Wirtschaft weit und breit, dass „jeder Mechatroniker wie Feenstaub“ suche. Gerade auf dem Feld der Automatisierungstechnik seien Fachleute rar.

Beim Harzfest in Altenbrak Mitte August hätten sich viele Besucher am Linamar-Stand dafür interessiert, was in Warnstedt gerade passiere. So schaffe man mit der neuen Logistikhalle Lagerplatz außerhalb der Halle, in denen gerade neue und modernere Maschinen aufgebaut werden. Laut Unternehmensführung seien die Produktionskapazitäten im Thalenser Ortsteil auf vier Jahre voll ausgelastet.

Wie ist Firma auf Elektromobilität eingestellt?

Zwar sei gerade in Deutschland und der gesamten EU Elektromobilität ein großes und viel diskutiertes Thema, „aber gerade auf den Märkten in Kanada, Mexiko und weiteren amerikanischen Staaten“ warte man auf Nockenwellen aus Warnstedt. Das bedeute jedoch nicht, dass Linamar Valvetrain nicht auf den Wandel hin zur Elektromobilität eingestellt sei.

Das Warnstedter Unternehmen bekennt sich deutlich zur Region. „Hier verdienen wir, hier leben unsere Mitarbeitenden und ihre Kinder“, unterstreicht Karolin Busche, die seit sieben Jahre im Personalmanagement tätig ist. Pünktlich zum Schulstart überraschte die Linamar Valvetrain GmbH die Erstklässler der Geschwister-Scholl-Grundschule in Thale mit Schultüten.

Spende für 750 Bäume im Nationalpark Harz

Im Rahmen der Feier „20 Jahre Linamar in Deutschland“ erspielte das Warnstedter Team bei einem Wettbewerb 1.500 Euro. Diese kommen nun dem Nationalpark Harz zugute. Die Gesellschaft zur Förderung des Nationalparks fokussiert sich auf die Pflanzung vorrangig von Laubbäumen, um so zur Anpassung an den Klimawandel beizutragen. „Mit unserer Spende können etwa 750 Bäume im Nationalpark Harz gepflanzt werden“, erklärt Sascha Laurisch, General Manager bei der Linamar Valvetrain GmbH.

Die Verwaltung des Großschutzgebietes habe das Ziel erklärt, den natürlichen Prozess des Waldwandels zu schützen – getreu dem Motto „Natur Natur sein lassen“. Denn auch die abgestorbenen Fichten sind eine wichtige Grundlage für viele Lebewesen und die neue Baumgeneration. In den Randbereichen des Parks werden jedoch auch neue Bäume als Hilfe zur Selbsthilfe für den Wald gepflanzt, hieß es bei der Scheck-Übergabe.