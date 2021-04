Lehrer und Beschäftigte an Schulen wurden geimpft

Halberstadt - Dem Gesundheitsamt des Landkreises Harz sind am Wochenende insgesamt 98 neue positive Corona-Testergebnisse gemeldet worden, davon 63 am Sonnabend und 35 am Sonntag, Stand 12 Uhr. Die positiven Testergebnisse betreffen Personen aus Ballenstedt (insgesamt 4), Blankenburg (10), aus der Stadt Falkenstein/Harz (3), aus Halberstadt (18), Harzgerode (8), aus der Gemeinde Huy (5), aus der Gemeinde Nordharz (4), aus der Stadt Oberharz am Brocken (5), aus Osterwieck (5), Quedlinburg (10), Thale (3), aus der Verbandsgemeinde Vorharz (7), aus Wernigerode (15) und eine Person aus der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber.

Wie eine Sprecherin der Kreisverwaltung weiter mitteilt, sind damit im Landkreis seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 7.456 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Aktuell gibt es 786 Fälle an Covid-19-Erkrankungen. Die Zahl der Neuinfektionen der letzten sieben Tage (397) pro 100.000 Einwohner beträgt aktuell 186,11.

Diese Berechnung bezieht die Fälle vom Sonntag nicht ein, da im Laufe des Tages noch weitere gemeldet werden könnten. Am Sonnabend lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 182,83, am Sonntag vor einer Woche wurde sie mit 193,15 angegeben. Aktuell befinden sich 1.640 Menschen in Quarantäne.

Bedauerlicherweise wurde dem Gesundheitsamt ein weiterer Todesfall gemeldet. Eine 85-jährige Frau mit Vorerkrankungen, die positiv auf das Coronavirus getestet worden war, ist verstorben. Die Zahl der im Landkreis Harz im Zusammenhang mit Covid-19 Verstorbenen steigt damit auf 239.

Am Freitag und am Sonnabend wurden in einer konzentrierten Aktion Lehrkräfte und Beschäftigte an Schulen des Landkreises im Impfzentrum in Quedlinburg geimpft, teilte die Kreissprecherin weiter mit. Am Freitagnachmittag wurden 140 Impfdosen verabreicht, am Sonnabend 430.

Landrat Thomas Balcerowski (CDU) machte sich am Sonnabend vor Ort ein Bild und bedankte sich für die Einsatzbereitschaft der Mitarbeiter und aller ehrenamtlichen Helfer im Impfzentrum. Am kommenden Freitag und Sonnabend soll die Aktion fortgesetzt werden.

Nach Angaben des Sozialministeriums des Landes haben in den Impfzentren und bei den niedergelassenen Ärzten inzwischen insgesamt 47.075 Bürger des Landkreises Harz die erste und 16.025 Bürger die zweite Impfung erhalten. (mz)