Lebenshilfe will in Gernrode einen modernen Hort bauen

Die Lebenshilfe will auf dem Hagenberg in Gernrode einen neuen Hort bauen. Der Entwurf zeigt die Nord-Ost-Ansicht des Gebäudes.

Gernrode - Gute Nachrichten zum Wochenstart: Die Lebenshilfe Harzkreis-Quedlinburg erhält für den Neubau eines Hortes mit 40 Betreuungsplätzen am Gernröder Starenweg eine Förderung in Höhe von rund 588.000 Euro. „Ich denke, es ist gut angelegtes Geld“, so Landrat Thomas Balcerowski (CDU).