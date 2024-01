Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gernrode/MZ. - Eine Pinkelpause an der Landesstraße 242 von Quedlinburg in Richtung Gernrode hat sich am Freitag (26. Januar) zu einem Unfall entwickelt. Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage berichtet, stand ein Ford am rechten Fahrbahnrand, während sein 74-jährige Fahrer aus Thale seine Notdurft verrichten wollte.