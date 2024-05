Längst leben im Harz wieder Luchse. Dies soll auch für andere Regionen ermöglicht werden. Der Nationalpark Harz beteiligt sich deswegen an einem Erhaltungszuchtprogramm. Nun scheiterte jedoch eine Aktion. Warum?

Warum ein Luchs-Transport in den Harz verschoben werden musste

Ein Luchs sollte in den Nationalpark Harz ausgesiedelt werden. Dies scheiterte vorerst.

Nürnberg/Bad Harzburg. - Eigentlich sollte am Mittwoch der Transport eines Luchsmännchens aus dem Tiergarten Nürnberg in den Harz stattfinden. Doch daraus wurde nichts.

Denn das Tier sei nicht in die entsprechende Transportbox zu bekommen gewesen, so ein Sprecher des Nationalparks Harz. Wann ein weiterer Versuch unternommen werden soll, sei noch unklar.

Warum im Nationalpark Harz Luchse heimisch sind

Hintergrund: Der Nationalpark Harz beteiligt sich an einem internationalen Erhaltungszuchtprogramm für Europas größte Katzenart - den Luchs. In diesem Rahmen sollte ein Männchen in das naturnahe Gehege nahe der Rabenklippe bei Bad Harzburg ausgesiedelt werden, um dort Nachwuchs mit einem Luchsweibchen zu zeugen.

Der erwartete Nachwuchs solle an Artenschutzprojekte zur Auswilderung abgegeben oder zur Fortführung des Zuchtprogramms eingesetzt werden.