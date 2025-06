Die Fläche im Kreisverkehr am Moorberg in Quedlinburg ist neu gestaltet worden. Wer das übernommen hat, und wie sich das in einem Namen widerspiegeln könnte.

Quedlinburg/MZ. - In der Mitte steht eine Süntelbuche, die mehr in die Breite als in die Höhe wächst, ringsherum sind mehr als 2.000 Pflanzen in die Erde gekommen: Mit insgesamt 25 verschiedenen Sorten ist die Fläche im Kreisverkehr am Moorberg in Quedlinburg jetzt neu gestaltet worden.