Hasselfelde/DUR – Mit einem Großaufgebot hat die Polizei am Samstagabend die Tuner-Szene an der Rappbodetalsperre im Harz kontrolliert. Neben den Einsatzkräften des Polizeireviers Harz waren auch Beamte aus Mansfeld-Südharz, der Autobahnpolizei und der Bereitschaftspolizei im Einsatz.

Laut Mitteilung wurden 111 Fahrzeuge kontrolliert, 37 Mal wurden die Beamten „fündig“. Davon seien 14 Verstöße gegen das Tempolimit gewesen, dazu wurden fünf Straftaten aufgedeckt, so die Polizei. Hier sei es um Dinge wie Drogenbesitz, Fahren ohne Führerschein oder um eine fehlende Versicherung gegangen.

In sieben Fällen entdeckten die Polizisten größere Probleme an getunten Autos. Sechs Fahrer durften vorerst nicht weiterfahren, ein Auto wurde komplett stillgelegt.

Die Polizei überprüfte zahlreiche getunte Autos, ob alle Umbauten auch den Regeln entsprechen. Foto: Polizei

Die Landstraße 96 an der Rappbodetalsperre gehört zu den beliebtesten Treffpunkten der Tuning-Szene in Sachsen-Anhalt. Dafür sorgt vor allem ein Straßentunnel, in der Szene auch als „Soundröhre“ bekannt.

Die Polizei geht dort regelmäßig gegen Raser, illegale Tuner und bei Treffen auch gegen illegal geparkte Autos vor.