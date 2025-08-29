Die Harzer Schmalspurbahnen brauchen 800 Millionen Euro, um bis 2045 auf eine solides Gleis zu kommen. Bleibt das Geld aus, droht der Bahn das Aus.

Kommentar zu Harzer Schmalspurbahnen in der Krise: Land und Bund müssen helfen

Nein, den Job von Katrin Müller mag aktuell wohl niemand übernehmen wollen: Die mit 38 Jahren noch junge Geschäftsführerin der Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB), die erst seit Anfang 2023 im Amt ist, hat von ihrem Vorgänger einen Scherbenhaufen geerbt. Bei der HSB brennt die Hüte lichterloh. Vor Müller, die nun die Löschtrupps organisieren soll, steht die knallharte Aufgabe: retten oder abwickeln? Verdammt viel ist in den vergangenen Jahren bei der HSB schief gelaufen.