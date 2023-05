Am ersten Juniwochenende wird in Quedlinburg wieder königlich gefeiert. Was die Besucher an den drei Königstagen erwartet.

Bei den Königstagen, dem Stadtfest zu Ehren König Heinrichs I., gibt es an den drei Festtagen ein buntes Programm in Quedlinburg. Mit dabei sein werden – wie im Vorjahr – auch wieder Walk-Acts.

Quedlinburg/MZ - Nach dem Auftakt in der Festzeit 2022 gehen sie nun in die zweite Auflage: die Königstage. Das Stadtfest zu Ehren Heinrich I. wird vom 2. bis 4. Juni in der Innenstadt gefeiert. Es ist ein Fest der Stadt Quedlinburg für alle Bürger und Gäste; Veranstalterin ist die Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH. Das Festgebiet erstreckt sich dabei vom Markt über Steinbrücke, Wordgarten und Heiligegeiststraße, Pölkenstraße und Mathildenbrunnen sowie den Steinweg bis zum Kornmarkt.

Marktplatz: Mr President und eine eigene Lasershow für Quedlinburg

Hier wird die größte von insgesamt vier Bühnen stehen, auf der direkt im Anschluss an die offizielle Eröffnung der Königstage am Freitag, 14 Uhr, das Programm starten wird. Zu diesem gehören Samba-Rhythmen ebenso wie das Historienspiel des Kaiserfrühlings Quedlinburg, mit dabei sind das Nordharzer Städtebundtheater und viele weitere Künstler. Am Freitagabend bietet Goldmeister swingige Hip-Hop-Klängen, am Samstag ab 13.30 Uhr präsentiert „herrH“ neue deutscher Kindermusik für die Jüngsten. Abends startet Radio SAW eine 90er-Jahre-Party; als Live-Band ist Empire dabei – und als Stargast Mr. President.

Freitag- und Samstagabend gibt es zum Abschluss gegen 23.40 Uhr eine eigens für Quedlinburg kreierte Lasershow. Am Sonntag, dem Welterbetag, dreht sich das Programm um das Welterbe, etwa mit Informations- und Aktionsständen. In einem Projekt der Oskar-Kämmer-Schule – auf Initiative der Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH, gefördert von der Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt – entstehen aktuell 15 Großspiele die zum ersten Mal während der Königstage zum Einsatz kommen.

Steinbrücke: Verkaufsoffener Sonntag und Kleinkunst

Historische Einkaufserlebnisse, Kleinkunst und Musik erwarten die Festbesucher der Steinbrücke nicht nur am Freitag und Samstag. Der erste verkaufsoffene Sonntag des Jahres lädt auch am Sonntag zum Bummel durch das „Einkaufserlebnis Historische Innenstadt“ ein. Die aktuell im Neubau befindliche Brücke am Übergang vom Markt wird während der Königstage durch eine Behelfsbrücke zugänglich gemacht.

Wordgarten: Mittelaltermarkt mit Musik und Taverne

Mit der Stiftskirche St. Servatii im Blick bietet der Wordgarten das Ambiente für den Mittelaltermarkt. Gäste genießen hier ein zünftiges Bier an der Taverne, Deftiges in der Bräterei oder stöbern durch das Lager. Für das passende Ambiente sorgen etwa „Die Tagelöhner“, „Klanginferno“ und „Bergvolk“ auf der zweiten Bühne.

Bereits am Freitag – Beginn 18.30 Uhr – lockt die festliche Tafel König Heinrichs I. und seines Gefolges, an der das Gasthaus „Bauchvoll“ ein Vier-Gang-Menü kredenzt und mit Gesang und Spiel für Unterhaltung gesorgt wird (Anfragen zu Resttickets in der Quedlinburg-Information oder online).

Heiligegeistraße: Blumen, Harzer Schmalspurbahnen und Wandernadel

Zu den Königstagen wird die Straße zum Schauplatz für Kunst, Kunsthandwerk und Florales. Künstler, Kunsthandwerker und Blumenhändler, die teils aus Vorjahren bekannt sind sowie einige neue Anbieter, zeigen ein abwechslungsreiches Spektrum von dekorativen, stilvollen und ungewöhnlichen Exponaten aus vielen verschiedenen Materialien. Die Kaufmannsgilde zu Quedlinburg wird sich mit verschiedenen Angeboten und Aktionen in das Fest einbringen.

Auch der Harz als Urlaubs- und Erlebnisziel präsentiert sich hier: etwa die Harzer Wandernadel mit einem Sonderstempel, die Harzer Schmalspurbahnen und weitere Partner, die über Veranstaltungen, Ausflugsziele und Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung informieren.

Parkplätze und Verkehrseinschränkungen an den Königstagen:

Gäste, die mit dem Auto anreisen, finden entlang des Stadtrings in Quedlinburg Parkmöglichkeiten. Alle öffentlichen Parkplätze sind ausgeschildert.

Das Festgebiet ist vom 1. Juni, 7 Uhr, bis 5. Juni, 18 Uhr, für den Verkehr gesperrt. In angrenzenden Straßen gelten teils andere Regelungen, werden etwa bestehende Einbahnstraßenregelungen teilweise aufgehoben. Außerhalb der Veranstaltungszeiten haben Anwohner mit Berechtigungskarte die Möglichkeit, das Festgebiet zu bestimmten Zeiten zu befahren.

Mit der Karte erhalten sie auch den Zugang zu einem kostenlosen Parkplatz auf der Kleerswiese. Die Berechtigungskarte ist bis spätestens 25. Mai zu beantragen.

Bildungshaus "Carl Ritter": Tanzensemble Quedlinburg und Kindertheater

Bastelangebote, Kinderschminken, eine Hüpfburg, ein Kletterturm und noch einiges mehr erwartet die kleinen Besucher auf dem Hof der Kreisvolkshochschule. Hier – auf der dritten Bühne – sorgen das Tanzensemble Quedlinburg, Kindertheater, Puppenspiel und verschiedene Shows für das passende Unterhaltungsprogramm.

Pölkenstraße und Steinweg: Von Bundeswehr über Rotes Kreuz bis Street-Food-Meile

Auf der Gesundheits- und Helfermeile informieren Dienstleister aus dem Gesundheitswesen und der Pflege, Quedlinburger Sportvereine, der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Quedlinburg, der DRK-Kreisverband Quedlinburg-Halberstadt und die Bundeswehr mit ihrem Karrieremobil über Angebote, Möglichkeiten zur Unterstützung bzw. werben um neue Mitglieder, Nachwuchs und Arbeitskräfte.

Das Herzstück kulinarischer Köstlichkeiten – die Street-Food-Meile – schließt sich direkt an und führt bis zum Steinweg. Besondere Leckerbissen können an Food-Trucks und ausgefallenen Imbiss-Ständen ausprobiert werden, natürlich auch besondere Getränke.

Mathildenbrunnen: Irische Nächte mitten in Quedlinburg

Auf und an der vierten Bühne am Mathildenbrunnen sind bekannte Künstler wie etwa AniLorak, Joe Carpenter oder Stilbruch zu erleben. Am Freitag- und Samstagabend erfüllen überwiegend irische Klänge den Platz: Am Freitag ab 19.30 Uhr wollen „Keating & McCorkey Unplugged“ mit humorvollen und mitreißenden, irischen Klängen aus dem Alltag entführen; mit überwiegend eigenen Kompositionen und Dichtungen sowie deutscher Folklore, Country, Polka und irischer Musik zeigt „Nobody Knows“ am Samstag, ebenfalls ab 19.30 Uhr, Spiel- und Bewegungsfreude.

Bockstraße und Kornmarkt: Chillen bei Country, Oldies und Straßenmusik

Teils beleuchtete Blumenschmuck-Elemente, die an die Blumenstadt Quedlinburg erinnern, weisen den Weg vom Steinweg in Richtung Kornmarkt durch die Bockstraße. Auch hier steht das „Einkaufserlebnis Historische Innenstadt“ im Vordergrund, eine Vielzahl der Geschäfte beteiligt sich am verkaufsoffenen Sonntag.

Am Kornmarkt sorgen ansässige Gastronomen für entspannte Atmosphäre, chillige Musik und kühle Getränke. Unter dem Motto „Chillen am Brunnen“ können bei einheimischen Spezialitäten vom Grill und aus dem Fass Country, Oldies und Straßenmusik genossen werden.