Für die Kirche St. Bonifatius in Ditfurt soll eine Bronzeglocke gegossen werden. Wie sie aussehen soll und dank wessen Unterstützung genug Geld da ist.

An einem Modell wird gezeigt, wie die neue Glocke der Ditfurter Bonifatiuskirche verziert werden soll.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Ditfurt/MZ. - Ein grauer – noch schmuckloser – Kegel steht vor dem Altar in der Kirche St. Bonifatius. Seine Spitze ist oben und abgerundet, er steht auf einem dünnen Fuß. Mannshoch ist das Gebilde, das einen Eindruck von der künftigen Bronzeglocke geben soll, die für das Gotteshaus gegossen werden wird. Dafür heften Gemeindemitglieder große Papier-Blätter und schlanke -Streifen an ganz gestimmte Stellen. Beispielsweise Zeichnungen mit dem Umriss des Ditfurter Sees und vom langen Flusslauf der Bode, an der der Vorharz-Ort liegt.