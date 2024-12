Sie kommen direkt von Bauern aus Ländern rund um den Äquator: die Bohnen, aus denen bei „Fairista“, der Werkstatt der Lebenshilfe Harzkreis-Quedlinburg, Spezialitäten für den Handel werden. Inklusiv gearbeitet wird dabei in vielen Schritten.

Kaffee braucht Zeit und Liebe, sagt das Team von „Fairista“. Und so wird in Weddersleben auch produziert.

Weddersleben/MZ. - Schon beim Öffnen der Tür ist er da: der Duft nach Kaffee. Nicht weil ihn jemand an diesem Morgen frisch aufgebrüht hat. Sondern weil sich hier, in der „Fairista“-Werkstatt der Lebenshilfe Harzkreis-Quedlinburg in Weddersleben, alles um Kaffeebohnen dreht.