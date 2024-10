Tonnenweise Sperrmüll, Bauschutt, aber auch Grünabfälle werden jedes Jahr wild entsorgt. Warum es so schwer ist, die Verursacher auszumachen und wie man per App Hinweise geben kann.

Jedes Jahr kommen Tonnen zusammen: Müll wird zum Problem in Wäldern im Harz

Autoreifen, Möbel – alles mögliche wird illegal in den Wäldern abgeladen. Diese Abfälle wurden schon eingesammelt – und erst mal zwischengelagert.

Gernrode/MZ. - Ganze Zimmereinrichtungen – Schränke, Tische, Stühle – hat Försterin Sarah Ehrich schon in ihrem Revier, dem Forstrevier Haferfeld, gefunden, Autoreifen, Bauschutt, Fenster; letztens erst war es ein Haufen Dämmwolle, einfach abgekippt in die Landschaft. Weil es so viel wurde, gibt es schon seit Längerem eine zentrale Stelle, wo der illegal entsorgte und von den Waldarbeitern aufgesammelte Müll zwischengelagert wird. Jetzt sollen sogar Buchten gebaut werden, um den Abfall vorsortieren zu können. „Wir können ja auch nicht jedes mal runter fahren“, sagt Ehrich. Runter nach Quedlinburg zur Entsorgung.