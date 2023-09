Ballenstedt/MZ - Am 29. Juli dieses Jahres setzte gegen 22.15 Uhr auf dem Gelände des Verkehrslandeplatzes in Asmusstedt (Ortsteil von Ballenstedt) während einer Veranstaltung ein bislang unbekannter Täter zwei Motorroller in Brand. In der Folge breitete sich das Feuer auf einen Pkw aus, wodurch ein geschätzter Sachschaden von etwa 8.000 Euro entstand.

Der auf dem beigefügten Foto abgebildete Mann steht nach Angaben der Polizei im dringenden Verdacht, die Straftat auf dem Flugplatz Ballenstedt begangen zu haben.

Ist das der Brandstifter von Asmusstedt? (Foto: Polizei)

Die Polizei bittet Personen, die den auf dem Foto abgebildeten Mann erkennen oder Informationen zu seinem Aufenthaltsort geben können, um Hinweise. Diese können beim Polizeirevier Harz in Halberstadt unter der Telefonnummer 03941/674293 gemeldet werden.