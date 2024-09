Ballenstedt/MZ - Wenn der Askanische Hausorden Albrecht der Bär an diesem Wochenende in Ballenstedt zur Investitur zusammenkommt, wird es am Sonntag auch einen Taufgottesdienst geben; Kreisoberpfarrer Theodor Hering wird dabei einen Erwachsenen taufen. Ein nicht alltäglicher Vorgang. Rita Kunze sprach darüber mit Theodor Hering, Kreisoberpfarrer des Kirchenkreises Ballenstedt.

