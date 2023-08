Sieben Bürgermeister, sieben Interviews. Die MZ hat die Bürgermeister im Harz befragt, wie sie auf das vergangene Jahr zurückblicken, welche Hindernisse es gab und was die Gemeinden erreichen konnten. Hier die Bilanz.

Halle/MZ - Von Quedlinburg bis Falkenstein/Harz. Das Jahr 2022 war kein einfaches, Ukraine-Krieg, Corona, und Energiekrise. Wie die Bürgermeister um Quedlinburg mit diesen und anderen Herausforderungen umgegangen sind und welche Erfolge sie feiern können. In sieben Interviews hat die MZ nach Hindernissen, Wünschen und Chancen gefragt. Angefangen mit einem Rückblick auf das vergangene Jahr in Quedlinburg, hat die MZ hier alle sieben Texte gesammelt.

Quedlinburgs Oberbürgermeister: „Ein Jahr der wichtigen Zwischenschritte“

In Quedlinburg fasst Oberbürgermeister Frank Rauch das Jahr 2022 mit den Worten: „Es war ein Jahr der wichtigen Zwischenschritte“ zusammen. Über Digitalisierung und Corona-Beschränkungen bis hin zur Barrierefreiheit. So blickt Rauch auf das vergangene Jahr zurück.

Hederslebens Bürgermeister Adolf Speck: „Wir haben ein bewegtes Jahr hinter uns“

Die Gemeinde Hedersleben kann sich schon bald über einen neuen Sportplatz freuen, für den 2022 der Grundstein gelegt wurde. Bürgermeister Adolf Speck blickt auf das Jahr 2022 zurück: „Wir haben ein bewegtes Jahr hinter uns.“

Ditfurts Bürgermeister Matthias Hellmann: „Der Tourismus liefert Perspektiven“

Der Tourismus soll in Ditfurt neue Perspektiven liefern. Bürgermeister Matthias Hellmann freut sich über die Campinggemeinde und die Einwohnerzahl, blickt aber auch auf einen hitzigen Sommer zurück. Warum er sogar persönlich angegangen wurde.

Bürgermeister Marcus Weise spricht über gemischte Gefühle in Harzgerode

In Harzgerode hat Bürgermeister Marcus Weise gemischte Gefühle gegenüber dem Jahr 2022. Vieles war in den Ausläufen der Corona-Pandemie noch ein zusätzlicher Rückschlag. Was Weise beschäftigt und welche Chancen er für das Jahr 2023 sieht.

Bürgermeister Michael Knoppik über Aktionismus und Ballenstedter Weg in der Krise

Michael Knoppik ist Bürgermeister von Ballenstedt. Die Auswirkungen des Ukrainekriegs und der Energiekrise hätten sich auch in seiner Gemeinde gezeigt. Das war für ihn im vergangenen Jahr besonders herausfordernd.

Thales Bürgermeister: „Glasfaser ist auch interessant für das Bergtheater“

In Thale haben große Feste, Bauprojekte und Herausforderungen des Jahr 2022 geprägt. Was Glasfaseranschlüsse damit zu tun und welche Feierlichkeiten die Gemeinde erfreut haben.

Darum ist Falkenstein/Harz „nach wie vor eine große Erfolgsstory“

Der Bürgermeister von Falkenstein/Harz Klaus Wycisk steht am Ende seiner Wahlperiode. Welche Erfolge er im vergangenen Jahr feiern konnte und was er seinem Nachfolger wünscht.