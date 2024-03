Der Bauausschuss hatte für den Neubau an der Adelheidstraße in Quedlinburg eine Ausnahme von der Holzfenster-Regel abgelehnt. Jetzt ist noch einmal darüber beraten worden.

Quelle:P & C Projektmanagement und Consulting GmbH & Co. KG

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Quedlinburg/MZ. - Fenster aus Kunststoff statt aus Holz? Sollte es für den Neubau, der an der Ecke Adelheidstraße/Steinweg in Quedlinburg entsteht, eine Ausnahme von der hier noch geltenden, Holzfenster vorschreibenden Gestaltungssatzung geben? Diese Frage hat den Bauausschuss des Stadtrates, der dazu entscheiden muss, bereits vor Monaten beschäftigt. Und am Donnerstagabend erneut.