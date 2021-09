Holzfassade eines Wohnhauses im Wellbachweg in Gernrode fängt Feuer

Gegen 14.45 Uhr kam es am Montag zu einer Brandentwicklung an der Holzfassade eines Wohnhauses im Wellbachweg, sodass Kameraden der Feuerwehr ausrücken mussten. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand wurden vor Ausbruch der Brandentwicklung Dacharbeiten auf einem am Wohnhaus angrenzenden Flachdach durchgeführt, wobei eine Schweißbahn mittels eines Brenners verlegt wurde. Der entstandene Schaden beträgt ca. 1.000 Euro. Die Beamten haben ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet.