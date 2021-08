Hobby-Fotografin aus Quedlinburg gewinnt Fotowettbewerb der Enwi

Quedlinburg/Halberstadt/MZ - Ein schmaler Weg führt auf der schmalen Straße durch den tiefen Schnee, dessen Weiß die Farben im malerischen Fachwerkidyll am Quedlinburger Schlossberg noch mehr leuchten lässt. Im Foto festgehalten hat diesen, fast wie ein Gemälde wirkenden Anblick Andrea Fleischmann - und mit ihrem am 10. Februar entstandenen Bild den diesjährigen Fotowettbewerb der Entsorgungswirtschaft des Landkreises Harz (Enwi) gewonnen.

Die hatte für die Gestaltung des Entsorgungskalenders 2022 dazu aufgerufen, Fotos zum Thema „Wege im Landkreis Harz“ einzusenden. Eingereicht wurden fast 2.000 Fotos von mehr als 220 Teilnehmern aus dem Landkreis Harz, aber auch darüber hinaus, zog Ingo Ziemann, Vorstand der Enwi, jetzt Bilanz.

„Wieder so viele Bilder von so vielen Einsendern zu haben, war uns wieder eine große Freude“, betonte er. Daher sei es keine leichte Aufgabe gewesen, von diesen vielen guten Einsendungen Motive für den Kalender zu ermitteln und daraus die drei Besten auszuwählen, so der Vorstand weiter, der Andrea Fleischmann beglückwünschte. Die Hobby-Fotografin war über ihren Erfolg sehr erfreut und überrascht.

Interesse an der Fotografie habe sie schon seit ihrer Kindheit, sagt die Quedlinburgerin. „Ich habe als kleines Kind von meinem Onkel eine Kamera bekommen, die ich immer dabei hatte und auch mit auf Reisen genommen habe“, erzählt sie.

Richtig neu eindeckt habe sie die Leidenschaft zu fotografieren ab 2019. Bekannte hätten von ihr gemachte Fotos gesehen und gefragt, ob sie nicht auch auf deren Hochzeit oder Geburtstagsfeier Aufnahmen machen könne.

Das mache sie auch, aber: „Wohl fühle ich mich definitiv bei der Landschaftsfotografie. Und ich teste gern aus“, sagt Andrea Fleischmann. Am liebsten sei sie in ihrer Heimstadt Quedlinburg unterwegs. „Nach einem Arbeitstag nimmt man die Kamera, geht einfach durch die Gassen und sieht immer wieder etwas Neues. Da finde ich Entspannung.“

„Vorwiegend Hobby“, fließt das Fotografieren aber auch des Öfteren in ihre berufliche Tätigkeit an. „Das verschmilzt jetzt“, sagt Andrea Fleischmann mit einem Schmunzeln. Die 33-Jährige arbeitet bei der Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH und zeichnet beispielsweise für die Architektur-Fotos im gerade neu unter Führung der QTM herausgegebenen Kalender „Pflanze und Denkmal“ verantwortlich. Dieser ist - nicht zu kaufen, sondern verschenkt und in alle Welt versandt - traditionell auch eine Werbung für die Schönheit der Stadt.

Den Harz von seiner schönsten Seite zu präsentieren und für ihn zu werben, das verbindet auch die Enwi mit ihrem alljährlichen Fotowettbewerb. So sind die von der Jury ausgewählten Fotos nicht nur im neuen Entsorgungskalender zu sehen, sondern - gemeinsam mit weiteren - in einer Ausstellung ab November in den Räumen der Entsorgungswirtschaft.

Michael Lumme aus Abbenrode und Matthias Demuth aus Ilsenburg auf Platz 2 und 3

Neben der Veröffentlichung und Präsentation ihres Bildes können sich die Wettbewerbsgewinner zudem über ein Preisgeld freuen: Der erste Platz, den Andrea Fleischmann errang, ist mit 250 Euro dotiert. Michael Lumme aus Abbenrode belegte Platz zwei und erhält 200 Euro. Den dritten Platz erzielte Matthias Demuth aus Ilsenburg; er bekommt 150 Euro Preisgeld.

Ausgewählt wurden durch die Jury weitere Fotos für den Kalender, deren Bildautoren je veröffentlichtes Bild 100 Euro erhalten. Das sind Marcel Evers aus Elend, Ludwig Jäger aus Berlin, Undine Harbordt aus Osterode und Michael Kästner aus Wernigerode.

Ingo Ziemann, Vorstand der enwi überreicht Andrea Fleischmann den symbolischen Scheck Foto: Heide Wonneberg, Enwi

Ingo Ziemann bedankte sich bei der Auswertung des Wettbewerbs und Preisübergabe noch einmal für die zahlreichen Einsendungen für den Entsorgungskalender. Mit seinen „tollen Fotos“ lade dieser „vielleicht auch manch Interessierten zu einem Ausflug ein“, so der Enwi-Vorstand.

Ab Mitte November wird der neue Entsorgungskalender für das Jahr 2022 an die Haushalte, Gewerbebetriebe und öffentliche Einrichtungen verteilt.