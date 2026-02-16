Im Harz droht ein dramatischer Arbeitskräfteschwund. Trotz gezielter Anwerbung aus dem Ausland gelingt es bisher nur, den Abwärtstrend leicht zu bremsen. Eine Studie offenbart, welche Regionen schon bald besonders hart getroffen werden könnten.

Harz verliert bis 2040 fast ein Fünftel seiner Arbeitskräfte – kann Zuwanderung das noch retten?

Die jungen Kolumbianer Juan Aranguren Rios (l.) und Paula Pimzón Morales kümmern sich hier in der Evangelischen Stiftung Neinstedt (Harz) um Lukas, der sehr gerne malt.

Halberstadt. - Die Lücke zwischen Arbeitskräften, die in den Ruhestand gehen und denen, die nachkommen, wird immer größer. Die demografische Entwicklung in Sachen erwerbstätige Bevölkerung ist laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung deutlich. Anwerbekampagnen sollen helfen, dem Mangel entgegenzuwirken. Doch tun sie das?