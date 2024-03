Wernigeröder Ärzte befürchten Konzentration in Quedlinburg und schlechteren Service – was das Harzkrankenhaus plant und wie das Ameos-Krankenhaus Halberstadt laborseitig arbeitet.

Wernigerode/Quedlinburg/Halberstadt. - In Wernigerode geht das Gerücht um, dass das kommunal getragene Harzklinikum (HK) die beiden an den Krankenhäusern Wernigerode und Quedlinburg vorhandenen Labore an einem Standort konzentrieren wolle. Mehr noch: Kolportiert wird offenbar, dass bei dieser klinikinternen Zentralisierung Quedlinburg den Zuschlag bekommen werde. So besagen es die Gerüchte, so hat es auch Annett Wagner gehört - und all das sorgt die Hausärztin.