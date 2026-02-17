Krankenhaus in Wernigerode und Quedlinburg Acht Prozent mehr Lohn? Verhandlungen am Harzklinikum scheitern vorerst – Gewerkschaft warnt
Nullrunde statt Lohnerhöhung: Am Harzklinikum wächst der Ärger unter 2.000 Beschäftigten. Wie weit Verdi und die Geschäftsführung auseinander liegen und womit die Gewerkschaft nun droht.
17.02.2026, 18:15
Wernigerode/Quedlinburg/Blankenburg. - Ein Tarifstreit am Harzklinikum spitzt sich zu. Eine erste Verhandlungsrunde brachte keine Einigung, berichtet Verdi. Die Gewerkschaft vertritt dabei nach eigenen Angaben rund 2.000 nichtärztliche Beschäftigte des Krankenhauses mit Standorten in Wernigerode, Quedlinburg und Blankenburg – von Pflege- und Therapiepersonal über Labor-Mitarbeiter bis zur Küche.