Harzer Schmalspurbahnen Selketalbahn macht Pause - was sich im Winter für die Harzer Schmalspurbahnen ändert

Am 1. November tritt der Winterfahrplan der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) in Kraft. Durch Instandhaltungsarbeiten an Gleisen und Fahrzeugen ist das Fahrtenangebot zeitweise eingeschränkt. Wann wieder alle Dampfloks unterwegs sind.