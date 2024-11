Am Montagabend ist ein Fahrradfahrer im Harz als vermisst gemeldet worden. Ein Telefonat des Mannes mit einem Bekannten brach abrupt ab.

Gernrode/Thale. - Am Montagabend ist ein 59 Jahre alter Mann bei der Polizei im Harz als vermisst gemeldet worden. Zuvor sei er am frühen Nachmittag mit seinem Fahrrad von Thale aus in Richtung Gernrode aufgebrochen und nicht mehr zurückgekehrt.

Laut Polizei meldete sich der Mann gegen 19.30 Uhr telefonisch bei einem Bekannten und gab an, sich in einem Wald verirrt zu haben. Das Gespräch sei jedoch aufgrund des leeren Handyakkus unterbrochen worden, bevor der 59-Jährige einen genauen Aufenthaltsort übermitteln konnte.

Mann im Harz vermisst: Hubschrauber und Suchhunde im Einsatz

Eine Suche der Polizei mithilfe eines Hubschraubers und Fährtenspürhunden verlief anfangs ergebnislos. Am Dienstagvormittag sei der Mann in Bad Suderode schließlich gefunden worden. Bei einem Sturz mit seinem Fahrrad habe er sich leicht verletzt.

Rettungskräfte brachten den 59-Jährigen in ein Krankenhaus, heißt es. Das Fahrrad, ein graues Mountainbike, sowie seine Dokumente gingen den Angaben nach bei dem Sturz verloren.

Hinweise zu den Gegenständen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03941/674293 entgegen.