Wernigerode/Schierke. - Nach Bekanntwerden der Pläne der Kreisverwaltung, die Brockenkuppe zu kaufen und dort in die touristische Infrastruktur zu investieren, hat der Wernigeröder Oberbürgermeister Tobias Kascha Kritik an seinem Handeln zurückgewiesen. Nach der Rückkehr aus dem Urlaub nannte der SPD-Politiker die Darstellung von Landrat Thomas Balcerowski (CDU) und dessen Agieren „unseriös“. Gleichzeitig signalisierte Kascha aber durchaus Kooperationsbereitschaft mit dem Landkreis, wenn der Stadtrat Wernigerode die Weichen entsprechend stelle. Und dazu könnte es schon in der Ratssitzung am Donnerstag, 5. Dezember, kommen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.