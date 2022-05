Harz: 20. Aktionstag für Menschen mit Behinderung steht im Zeichen des Sports

Warum die Teilnehmer in diesem Jahr von Quedlinburg über Neinstedt bis nach Thale gewandert sind und was es noch zu erleben gab.

Quedlinburg/Thale/MZ - Was vor 20 Jahren mit einem symbolischen Stein des Anstoßes begann, haben Akteure der Behindertenhilfe jetzt, nach zwei Jahren Pandemiepause, auf dem Marktplatz von Quedlinburg fortgesetzt. Der Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, der deutschlandweit immer am 5. Mai zelebriert wird, macht auf die nicht vollzogene Inklusion in vielen Lebensbereichen aufmerksam. In Quedlinburg und Thale wurde er als Aktionstag begangen und stand ganz im Zeichen des Sportes.