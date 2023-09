Wernigerode - Laura Lammel hat sich am Montag beim Wettbewerb der besten Konditoren und Konditorinnen Sachsen-Anhalts durchgesetzt. Die junge Frau, die in der Konditorei Wiecker in Wernigerode tätig ist, ließ mit ihrer Festtagstorte die Magdeburgerin Tran Ngyuen knapp hinter sich, wie Konditor und Jury-Mitglied Michael Wiecker später erzählte. Die Veranstaltung fand in Wernigerode statt.

Alle drei Kontrahenten hatten eine Festtagstorte zum Thema Kontraste fertigen müssen. Bewertet wurden der Geschmack, das Dekor und der Einstrich der Torte. Lammel schmückte nach Wieckers Angaben ihre Torte mit Schokolade, Figuren und Masken.

Die Zweitplatzierte Nguyen hob mit ihrer Torte die Verbindungen zwischen Asien und Deutschland hervor. Die Siegerin Lammel darf im November bei der Deutschen Meisterschaft der Konditoren in München teilnehmen.