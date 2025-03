Verfassungsfeindliche Symbole im Harz Hakenkreuz-Schmiererei und Steinwürfe an Kirche mitten in Quedlinburg: Polizei fahndet nach Kindern

Eine Gruppe von drei Jungen hält die Polizei in Quedlinburg in Atem: Sie haben nicht nur eine Hakenkreuz-Schmiererei in der Marktkirche hinterlassen, sondern auch einen Zeugen mit Pflastersteinen angegriffen. Was bislang zu dem Trio bekannt ist.