Ungewöhnlicher Fund Spaziergänger finden Granate in Waldstück bei Münchenhof

Im Quedlinburger Ortsteil Münchenhof haben Spaziergänger eine Granate entdeckt. Die Polizei rückte an, um den ungewöhnlichen Fund abzutransportieren.

Spaziergänger finden Granate in Waldstück bei Münchenhof

Diese Granate haben Spaziergänger in der Nähe der Heidbergwarte im Landkreis Harz gefunden.

Münchenhof. - Spaziergänger haben in einem Waldstück nahe der Heidbergwarte bei Münchenhof (Landkreis Harz) am Donnerstag eine Granate gefunden. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Die Spaziergänger bemerkten die Granate demnach gegen 16.30 Uhr und informierten die Polizei, die daraufhin das Areal in dem Quedlinburger Ortsteil sicherte. Die Granate wurde anschließend fachgerecht abtransportiert. Laut Experten handelt es sich um eine Übungsgranate.

Die Polizei weist anlässlich des Fundes noch einmal darauf hin, beim Auffinden von verdächtigen Gegenständen oder Munition umsichtig zu handeln.

Man sollte den Gegenstand nicht berühren oder bewegen, Abstand halten und andere Personen warnen, so die Polizei. Falls es möglich ist, sollte der Fundort abgesperrt werden. Zudem sollte der Notruf gewählt werden.