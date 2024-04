In Quedlinburgs Innenstadt hat ein Passant einen Ölfilm auf einem Graben entdeckt. Nun ermittelt Beamte des Polizeireviers Harz zu dem Fall.

Polizei ermittelt: Ölfilm auf Graben in Quedlinburg entdeckt

Auf der Oberfläche des Mühlgrabens mitten in Quedlinburg ist ein Ölfilm zu erkennen.

Quedlinburg/MZ. - Die Polizei ermittelt wegen Gewässerverunreinigung in Quedlinburg. Wie ein Sprecher des Harzreviers mitteilt, alarmierte ein Passant die Beamten am Montag (1. April) gegen 17 Uhr.

Er hatte einen Ölfilm auf der Wasseroberfläche des Mühlgrabens in der Innenstadt entdeckt. Als die Polizisten an der Carl-Ritter-Straße eintrafen, bestätigte sich der Verdacht. Eine ölhaltige Flüssigkeit gelangte über eine Regenwasserleitung in den Graben.

Einsatzkräfte der Feuerwehr Quedlinburg setzten eine Ölsperre. Ihnen gelang es auch, die Flüssigkeit zu entfernen.