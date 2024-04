Drei Ballenstedter Landwirtschaftsbetriebe wollen unterhalb der Roseburg bei Rieder einen 40 Hektar großen Solarpark bauen. Einwohner befürchten, dass die weite Aussicht ins Land durch Solarmodule verschandelt wird. Was sagt der Hauptausschuss des Stadtrates dazu?

Solarpark an der Roseburg

Freier Blick ins Land: Aussichten wie diese, so fürchten Einwohner, sind künftig weg, wenn ein Solarpark unterhalb der Roseburg entsteht.

Ballenstedt/MZ. - Einwohner des Ballenstedter Ortsteils Rieder sehen die heimatliche Landschaft und den ungetrübten Blick darauf in Gefahr, sollte unterhalb der Roseburg ein Solarpark entstehen. In der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses am Montag brachten sie ihre Sorgen vor; ging es doch darum, den Vorentwurf des Bebauungsplanes für die großflächige Photovoltaikanlage abzuwägen.