Arbeiten seit jeher zusammen und nun gemeinsam in einem Haus, dem Hotel „Zum Schloss“ in Quedlinburg: Jens, Monika und Uwe Mögenburg (v. l.n.r.).

Quedlinburg/MZ - Im Familienverbund haben Jens und Uwe Mögenburg seit jeher zusammengearbeitet. Der Betreiber des „Schlosskrugs am Dom“ auf dem Stiftsberg in Quedlinburg und der Inhaber des Hotels „Zum Schloss“ am Fuß des Berges haben sich etwa gegenseitig mit Personal ausgeholfen. Jetzt arbeiten die Brüder gemeinsam im Hotel und haben hier das Restaurant, das mehr als zwei Jahre geschlossen war, wiedereröffnet.

„Wir sind neu gestartet mit dem Abendgeschäft ab 17 Uhr und haben am Wochenende auch mittags geöffnet“, sagt Jens Mögenburg und fügt hinzu: „Viele Quedlinburger, Stammgäste des Schlosskrugs, die wussten, dass wir aufmachen, waren schon da.“

Familie bewirtet seit Jahrzehnten Gäste im Harz

53 Jahre lang hat die Familie Mögenburg – erst Wolf-Dieter und Melitta Mögenburg und dann Sohn Jens mit seiner Frau Monika – gemeinsam mit ihren Mitarbeitern Gäste im „Schlosskrug“ bewirtet; Ende 2021 war klar, dass der Ende 2022 auslaufende Mietvertrag wegen der geplanten Sanierung der Gaststättengebäude nicht verlängert werden würde. „Da mussten wir uns umorientieren“, sagt Jens Mögenburg. Gemeinschaftlich wurde in der Familie entschieden, dass das „Schlosskrug“-Team künftig im Hotel „Zum Schloss“ mitarbeiten würde.

Im Hotel, einem Fachwerkhaus, das seit 17 Jahren im Eigentum der Familie ist, gibt es traditionell ein Restaurant, einen großen Saal, einen Gewölbekeller und einen Biergarten. Die allerdings nach den Zwangsschließungen in der Corona-Zeit nicht wieder geöffnet werden konnten. „Es gab einfach kein Personal“, sagt Uwe Mögenburg, der das Hotel, das über zwölf Betten verfügt und durch ein benachbartes Ferienhaus ergänzt wird, deshalb als „Garni“-Hotel, also mit dem Angebot Übernachtung mit Frühstück, weitergeführt hat.

Lesen Sie auch: Schlosskrug Quedlinburg: Keine Förderung für Sanierung der Gaststätte - wie es weitergeht

Mit der angekündigten „Schlosskrug“-Schließung stand für die Brüder fest, im März 2023 mit dem Restaurant im Hotel neu zu starten. „Theoretisch aufschließen und aufmachen, es war ja alles da“, sagt Jens Mögenburg und fügt mit einem Schmunzeln hinzu: „Theoretisch.“

Denn ganz so einfach, ergänzt Uwe Mögenburg, war es dann doch nicht: „Die Technik ist zu lange außer Betrieb gewesen, so dass einiges repariert und teilweise neu angeschafft werden musste“, erklärt der 59-Jährige.

Im Restaurant sorgt nun nicht nur das „Schlosskrug“-Team, zu dem auch Koch Falko Ott und Helgart Scheibe als Aushilfe in der Küche gehören, für die Gäste. „Wir hoffen, dass auch unsere erkrankte Köchin bald wieder gesund wird und dazukommt“, sagt Monika Mögenburg, die wie schon im „Schlosskrug“ für den Service verantwortlich zeichnet.

Hirschkeule und Schnitzel auf der Speisekarte

„Mitgenommen“ aus dem „Schlosskrug“ wurde auch ein Teil des Angebots von der Speisekarte. „Das, was die Küche hergibt“, sagt Jens Mögenburg. Denn die Küche im Hotel sei von der Fläche her nur etwa ein Viertel so groß wie die im „Schlosskrug“, erklärt der 54-Jährige. „Deshalb konnten wir nicht das ganze Angebot mitnehmen.“ Traditionelle Gerichte wie etwa Hirschkeule, Entenkeule, Schnitzel oder Leber gebe es auch im Hotel-Restaurant, „regionale deutsche Küche, ergänzt durch Saisonales wie Spargel oder Pfifferlinge“, so Jens Mögenburg. „Auch die Sülze wird dann wieder selbst gemacht“, ergänzt Monika Mögenburg.

Wie der „Schlosskrug am Dom“ ist auch das Hotel „Zum Schloss“ in der Mühlenstraße ein Haus mit Tradition. Es wurde 1680 gebaut und diente im 17. Jahrhundert bereits als Gasthaus, erklärt Uwe Mögenburg. Dieses trug den Namen „Zum blutigen Knochen“. Wohl daher, weil es sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum Viehtor befand, jenem Tor in der Stadtmauer, durch das die Tiere auf die Weiden und wieder zurück in die Stadt gebracht wurden, und weil so manches Tier, das dies nicht schaffte, gleich in der Schänke verarbeitet wurde, erklärt der Hotelinhaber.