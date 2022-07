In Ilsenburg sollte das Finale um den Landratspokal steigen. Weil Darlingerode Protest eingelegt hat, befasst sich das Sportgericht mit der Angelegenheit.

Am Sonntag gibt es kein Endspiel um den Landratspokal.

Ilsenburg/MZ - Das Finale um den Landratspokal am Sonntag findet nicht statt. Hintergrund ist ein Protest des SV Darlingerode. Er richtet sich gegen den Einsatz eines Spielers von Grün-Weiß Rieder im Halbfinale am Freitagabend, welches Darlingerode in Rieder mit 1:3 verlor.