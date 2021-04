Frischer Sand trifft ein am Strandbad

Ditfurt - Selbst die hartgesottenen Schwimmer der TSG (Turn- und Sportgemeinschaft) verlagern dieser Tage ihre Trainingseinheit ans Land. Außer ein paar Enten wagt sich derzeit niemand ins Wasser. Bis zum offiziellen Start für die kommende Badesaison für Sonnabend, den 15. Mai, hat das Wetter auch noch Zeit, ein wenig sonniger zu werden, sagt Ditfurts Bürgermeister Matthias Hellmann (FDP). Es ist bereits die vierte Saison, in der offiziell in der früheren Kiesgrube gebadet werden darf.

Die Schwimmer ziehen es bei diesen Temperaturen derweil vor, die Voraussetzungen am See für den Badespaß bei sommerlichem Wetter zu treffen. So wurden rund 80 Tonnen Sand an der Badestelle angeliefert. Der Containerdienst Schilling übernahm dafür spontan die Bereitschaft und organisierte den Transport.

Unter den wachsamen Augen von Cheftrainer Gerald Heitmann schippten und harkten die Sportler den Sand auseinander. Der Bauhof, der die Aktion koordiniert, wird den Sand in den kommenden Tagen mit einem Radlader auf dem Strand verteilen, so Matthias Hellmann. Bezahlt wurde der Sand aus einer Spende der Triathlonveranstaltung Hölle von Q, informiert Hellmann.

Mitarbeiter des Bauhofs werden den Sand in den kommenden Tagen verteilen

„Die Firma Wolff & Müller ist uns beim Preis entgegengekommen, und so hat das Spendengeld ausgereicht“, so der Bürgermeister. Die 7 bis 17 Jahre alten Mädchen und Jungen der Schwimmgruppe trainieren seit der coronabedingten Schließung ihrer Schwimmhalle an dem See.

„Bei schlechtem Wetter machen wir Leichtathletiktraining an Land und bei gutem Wetter gehen wir ins Wasser. Zur Not auch im Neoprenanzug“, so Cheftrainer Heitmann. Zweimal die Woche kann man die Mädchen und Jungen der Schwimmgruppe bei ihren Sporteinheiten im und rund um den See beobachten.

Mit dem frischen Sand steht dem Start in die neue Badesaison nichts mehr im Wege. Die Toiletten werden in den kommenden Wochen aufgestellt, und auch die Strandkörbe können ab Saisonbeginn wieder angemietet werden, teilt Hellmann mit. (mz/um)