Sonnenblumen-Labyrinth bei Westerhausen geht in die Verlängerung

Westerhausen/MZ/mg - Die gelb-grüne Pracht auf dem Sonnenblumenfeld von Familie Konietzke bei Westerhausen hat auch MZ-Leserin Betty Hollmann begeistert (siehe Foto). Wer das Labyrinth zwischen den übermannshohen Stengeln durchwandern will, hat dazu noch ein paar Tage Zeit.

Lesen Sie auch: Neue Attraktion: So lange blüht Labyrinth aus Sonnenblumen bei Westerhausen noch

„Wir schauen, wie sich das Wetter entwickelt, und entscheiden dann spontan“, berichtet Ideengeber und Besitzer Friedjof Konietzke auf MZ-Anfrage. Der Ein- und Ausgang des Irrgartens befindet sich an der Alten Warnstedter Straße am Westrand des Thalenser Ortsteils. An der Sackgasse können Autofahrer parken. Dort finden Besucher ebenfalls eine Kasse des Vertrauens für den Eintritt.