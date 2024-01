Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Siptenfelde/MZ. - Zehn Meter sind’s am Ende nicht geworden, aber mit 9,60 Meter war Paul Müller der Sieg gewiss. Er hat das Weihnachtsbaum-Weitwerfen des Fördervereins „Freunde der Freiwilligen Feuerwehr Siptenfelde“ am Sonnabend gewonnen. Zum dritten Mal hat der Spaßwettbewerb stattgefunden, dessen Rahmenbedingungen schnell erklärt sind: Jeder darf sich ein Wurfgeschoss auswählen und es dreimal werfen, stoßen, schleudern, was auch immer. Hauptsache weit weg. Gemessen wird am von der Wurflinie entferntesten Punkt. Und während Müller in der Männerwertung vorn lag, erwies sich Astrid Bierbach als beste Weihnachtsbaum-Werferin. Bei den bis Sechsjährigen lag Fritz Ullrich vorn und Philipp Herrmann schleuderte sich bei den bis Zehnjährigen auf den ersten Platz.