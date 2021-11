Feuerwehren von Quedlinburg und Gernrode ehren langjährige Mitglieder

Quedlinburg/MZ/pek - Traditionell wird auf ihr Bilanz gezogen, werden Beförderungen vorgenommen und verdienstvolle Kameraden geehrt: auf der Jahreshauptversammlung der freiwilligen Feuerwehr. Auch bei den Feuerwehren der Stadt Quedlinburg - den Ortswehren in Quedlinburg und Gernrode - haben sowohl im vergangenen als auch in diesem Jahr coronabedingt keine Jahreshauptversammlungen stattfinden können.

Für die Stadtwehrleitung stand daher schon zeitig in diesem Jahr fest, Beförderungen und Ehrungen auf einer gesonderten Veranstaltung vornehmen zu wollen. Die fand jetzt im Rathaus der Welterbestadt statt. Dabei konnten die Gernröder und Quedlinburger ganz offiziell neue Frauen und Männer in ihren Einsatzabteilungen begrüßen.

Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU) übergab ihnen ihre Verpflichtungsurkunden. Aber auch Beförderungen konnten vorgenommen, etliche Jubiläen gewürdigt werden - darunter auch nicht alltägliche: So hat die Welterbestadt mit Achim Pätz und Werner Knabe zwei Mitglieder in ihren Reihen, die bereits seit 70 Jahren in der Feuerwehr sind. Und die so, wie es der stellvertretende Stadtwehrleiter, Sebastian Petrusch, sagte, „zusammen 140 Jahre an der örtlichen Feuerwehrgeschichte mitgewirkt“ haben.

Stadtwehrleiter Mike Possekel beleuchtete kurz die vergangenen, auch für die Feuerwehr schwierigen 21 Monate. Für diese Zeit sei die Ehrungsveranstaltung nun ein Höhepunkt. Die Mitglieder der Feuerwehr nutzten diese auch, um sich ihrerseits zu verabschieden und besonders zu bedanken:

Sebastian Petrusch bedankt sich bei Wolfgang Scheller und Rainer Pilkenroth

Bei Wolfgang Scheller, dem ehemaligen Fachbereichsleiter Recht und Ordnung und stellvertretenden Oberbürgermeister, der „mit sehr viel Herzblut und persönlichem Einsatz die Ortsfeuerwehren in der Welterbestadt Quedlinburg geprägt“, immer „an der Seite seiner Feuerwehr“ gestanden habe, wie Sebastian Petrusch sagte.

Und auch bei Sachbearbeiter Rainer Pilkenroth, der Ende des Jahres in den Ruhestand gehe und der viele Jahre „Backstage“ Begleiter der Feuerwehr, für sie „Dienstleister, Unterstützer, gute Seele“ gewesen sei, so Sebastian Petrusch.

Oberbürgermeister Frank Ruch würdigte das Engagement der Frauen und Männer in den Ortswehren; er sagte persönlich Dank und überbrachte Anerkennung und großen Respekt auch im Namen des Stadtrates.