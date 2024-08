Strassberg/MZ. - Sie tröten in Verkehrskegel, im und auf dem Feuerwehrauto sitzend, zapfen Bier aus dem Hydranten und „retten“ einen Kameraden, der, wie er aus dem Fahrzeug gezogen wird, eine wichtige Botschaft teilt.

Die Freiwillige Feuerwehr Straßberg macht Werbung. Auf Tiktok, Instagram, Facebook und YouTube. Für das Hütteplatzfest, das der Feuerwehrförderverein, der Verein der Freunde der Freiwilligen Feuerwehr Straßberg/Harz, nach sechs Jahren Pause wieder ausrichtet. Immer mit im Bild: das Plakat mit Veranstaltungsdatum – es ist der 31. August – und Programm.

„Wenn schon, denn schon“, sagt Franziska Banse. Sie ist im Vorstand des Fördervereins und Teil des feuerwehreigenen Medienteams, das mit Blick auf das Fest alle Register gezogen hat. „Wir wollten nicht nur Plakate aushängen. Wir wollten es auf unsere Art machen“, erzählt sie, „also haben wir die Köpfe zusammengesteckt und ein bisschen was produziert.“ Mit viel Kreativität, mit Augenzwinkern und auch mit dem Klischee von der biertrinkenden Feuerwehr spielend. Vor allem aber mit dem Ziel, am kommenden Samstag möglichst viele hinterm Ofen hervorzulocken. Wie viel Arbeit dahintersteckt, kann der Außenstehende allenfalls erahnen: Für das Auftakt-Video brauchte es fast ein ganzes Wochenende. Darin sitzen Banse und Björn Gorsler auf einer Bank, sinnieren darüber, dass mal wieder was los sein könnte, dann fährt die Feuerwehr vor, es wird aufgebaut, Musik gemacht. Ein Vorgeschmack. Wenn auch ein aufwendiger. Aber „es ist am Ende immer mit einer Menge Spaß verbunden, und wir wissen ja, wofür wir es machen“, sagt Banse.

2018 fand das bisher letzte Hütteplatzfest in Straßberg statt. Davor stieg es alle zwei Jahre, immer im Wechsel mit dem Kirchweihfest. 2020 aber machte dem Verein die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung; und 2022 sei die Lage immer noch so gewesen, „dass wir uns dagegen entschieden haben“, erklärt Banse. So dass erst jetzt die Stunde des neuen Hütteplatzfestes schlägt: Das beginnt um 14 Uhr – es ist die einzige Uhrzeit, die sich Besucher merken müssen – mit Gottesdienst und einem Auftritt des Neudorfer Gospelchors.

Könnte endlich mal wieder was los sein in Straßberg, finden Björn Gorsler und Franziska Banse vom Medienteam. (Screenshot: @Ehrenamt-Harz)

Im Anschluss stehen verschiedene Vorführungen auf dem Programm: Die Feuerwehr simuliert einen Zimmerbrand. Die Zuschauer können so verfolgen, was ab dem Moment passiert, in dem der Rauchmelder losgeht. Die Feuerwehr-Drohnenstaffel der Stadt Harzgerode lässt ihre Drohne fliegen. An einem Stand können Besucher ihre Kenntnisse in der Ersten Hilfe auffrischen und an einem anderen ein Tiktok-Video drehen oder mit der Kinderfeuerwehr basteln. Darüber hinaus bekommen sie Informationen satt – über alles, was mit Feuerwehr zu tun hat, aber auch zur Stammzellspende. Denn das Hütteplatzfest ist gleichzeitig Registrierungsaktion, weil jede Registrierung hilft und Leben retten kann.

„Bei uns in der Feuerwehr haben sich schon viele registrieren lassen“, sagt Banse. Ein Leukämiefall im unmittelbaren Umfeld gab damals den Ausschlag. Besucher können sich vor Ort bei der Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) anmelden. Das sei mittlerweile denkbar einfach, gehe auch papierlos, erklärt sie. „Wir würden uns freuen, wenn das ganz viele machen“, so Banse.

Für die Verpflegung ist zum Hütteplatzfest auch gesorgt: Es gibt Kaffee, Kuchen, Gegrilltes und Getränke. Und abends ist dann Party angesagt.